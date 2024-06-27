«رويترز»: الرئيس البوليفي يطالب بوقف تعبئة القوات العسكرية كتب: عمرو هلال 12:03 ص | الخميس 27 يونيو 2024 الرئيس البوليفي أعلنت وكالة «رويترز»، أن الرئيس البوليفي طالب بوقف تعبئة القوات العسكرية، حسبما جاء في نبا عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خارجية المكسيك: الرئيس البوليفي السابق توجه إلى كوبا رويترز: دبابة اقتحمت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى سفير مصر لدى بوليفيا يلتقي مع وزيرة الخارجية لمناقشة القضية الفلسطينية في غياب نجم الأهلي السابق.. بوليفار يخسر بطاقة نصف نهائي دوري بوليفيا الرئيس البوليفي القاهرة الإخبارية بوليفيا القوات العسكرية بقلم عمرو هلال