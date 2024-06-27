تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة

حذرت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، من تفشي حمي النيل في البلاد، والتي اعتبرتها من الأمراض المميتة والقاتلة، موضحه أنها رصدت نحو 48 إصابة خلال أقل من 12 ساعة، بينهم مجموعة في حالة خطيرة وتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، وفق ما نقلت صحيفة معاريف العبرية.

حمى النيل تتفش في إسرائيل

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن مرض حمي النيل لا يزال يحصد الضحايا، حيث أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص إصابة 48 شخصًا خلال أقل من 12 ساعة فقط بالمرض، وتم نقل 36 منهم إلى المستشفى، 5 منهم في حالة خطرة وتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت أن الوزارة أعلنت وفاة 4 أشخاص تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، ويجري حاليا التحقيق في الاشتباه في وفاة شخص آخر يشتبه في إصابته بالفيروس.

وأوضح بيان وزارة الصحة الإسرائيلي أن مرض حمى غرب النيل ينتج عن الإصابة بفيروس وينتشر عبر البعوض الذي يصبح حامل للفيروس من الطيور ثم يقوم بنقله إلى البشر عبر اللدغات.

وعلى الرغم من أن هذا المرض من المشاكل التي يمكن السيطرة عليه، ويصاب به الإنسان ويعالج من تلقاء نفسه، إلا أنه حاليًا يسبب تدهور الحالة الصحية للإسرائيليين ويسبب حالات وفاة متعددة.

وتتضمن أعراض المرض الحمى والصداع والضعف وآلام المفاصل والعضلات والتهاب الملتحمة والطفح الجلدي وأحيانًا الغثيان والإسهال.

أعراض حمى النيل التي تستوجب زيارة الطبيب

وأوضح البيان العلامات التحذيرية التي تتطلب زيارة غرفة الطوارئ بعد لدغة البعوض والإصابة بفيروس حمي النيل، وهي كالتالي:

حمى طويلة الأمد لأكثر من أسبوع.

القيء المتعدد مع كل محاولة للشرب.

عدم التبول لأكثر من 10 ساعات.

التنفس السريع (أكثر من 20 مرة في الدقيقة لدى الشخص البالغ، وأكثر من 40 في الدقيقة لدى الطفل).

انخفاض مستوى حالة الوعي.

عدم القدرة على التكييف على الضوء.

الصداع غير المعتاد في الشدة أو الذي يوقظك من النوم.