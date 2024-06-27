مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»

تصدرت مسرحية «ملك والشاطر» للنجمة يسرا والنجم أحمد عز تريند موقع «X» -تويتر سابقا- بعد افتتاحها، أمس الأربعاء، في السعودية.

وتركزت أغلب التغريدات على الإشادة بالمسرحية ومستواها الفني، فضلا عن ثناء الجمهور على عودة التعاون بين عز ويسرا بعد سنوات طويلة من تقديمها لمسلسل «ملك روحي» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ورفعت أولى ليالي عرض المسرحية شعار «كامل العدد» بعد نفاذ تذاكر المسرحية، وامتلاء الجمهور داخل المسرح بأعداد كبيرة من مختلف الفئات والأعمار.

أبطال مسرحية ملك والشاطر

مسرحية «ملك والشاطر» من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج محمد محمدي.

إيرادات فيلم ولاد رزق القاضية

وفي سياق مختلف، يتابع أحمد عز إيرادات فيلمه الجديد «ولاد رزق القاضية» بعد تخطيه حاجز الـ175 مليون جنيه داخل مصر، وذلك وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.