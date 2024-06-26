نفاد تذاكر مسرحية «ملك والشاطر» قبل انطلاق عرضها في السعودية

تنطلق اليوم أولى ليالي عرض مسرحية «ملك والشاطر» في المملكة العربية السعودية، وهي من بطولة النجم أحمد عز والفنانة يسرا، والتى تجمعها معه لأول مرة بعد مرور 22 عاما من مشاركتهما في مسلسل «ملك روحي».

نفاد تذاكر مسرحية «ملك والشاطر»

وأعلنت الصفحة الرسمية للعرض نفاد التذاكر قبل بدء انطلاق عرضها، رافعة شعار «كامل العدد»، ويشارك في بطولة مسرحية ملك والشاطر عدد كبير من الفنانين من بينهم شيماء سيف، وسيد رجب، ومصطفي غريب، وآخرون، وهي من إنتاج آلاء الغزالي.

وتدور قصة مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يجسده الفنان أحمد عز، ويسعى خلال العرض لتلبية طلب الملكة من أجل أن يتزوج شقيقتها ويقدمه مهرًا لها وهو «السعسع الأسود» ويشفيها من اللعنة التي أصابتها لسنوات طويلة.

آخر أعمال الفنان أحمد عز

وينافس الفنان أحمد عز فى موسم أفلام عيد الأضحي 2024 من خلال فيلم «ولاد رزق 3»، والذي تخطت إيراداته حاجز 175 مليون جنيه بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض السينمائي، محققًا أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، من بينهم عمرو يوسف، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأحمد الرافعي، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وآخرون، إلى جانب ضيوف الشرف من بينهم النجم كريم عبدالعزيز، والعمل من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.