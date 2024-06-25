أحمد عز يُجري البروفة الأخيرة قبل عرض مسرحية ملك والشاطر غدا

يُجري الفنان أحمد عز، اليوم، البروفة النهائية لمسرحيته الجديدة «ملك والشاطر» قبل انطلاق أولى عروضها يوم غد الأربعاء في المملكة العربية السعودية بمشاركة الفنانة يسرا وعدد من النجوم.

عدد من النجوم يشاركون «عز» في المسرحية

ويشارك في مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز ويسرا عدد من الفنانين من بينهم سيد رجب وشيماء سيف ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

وتدور قصة مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يجسده الفنان أحمد عز، والذي يسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها ويشفيها من اللعنة التي أصابتها لسنوات طويلة.

أحمد عز في «ولاد رزق 3»

يذكر أن أحمد عز يعرض له الآن في دور العرض السينمائية فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» والذي تمكن من خلاله من أن يصبح صاحب أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية بمشاركة عدد من النجوم معه من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي وعدد آخر من الفنانين.