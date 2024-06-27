والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟

عودة سريعة سجلها فريق حرس الحدود إلى الدوري المصري الممتاز، بعد هبوطه للدرجة الأدنى الموسم الماضي، بعد فوزه الدرامي على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

والدة لاعب حرس الحدود تخطف الأضواء عقب تأهل الفريق للدوري الممتاز.. ماذا فعلت؟

مشهد خطف الأضواء عقب إطلاق حكم اللقاء محمد عادل صافرة النهاية، معلنًا صعود حرس الحدود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، كانت بطلته والدة نجم الشباك الذي سجل هدف الحسم، محمود ممدوح.

لماذا تصدرت والدة محمود ممدوح التريند؟

بعد أن سجل نجلها هدف فوز فريقه القاتل في الدقيقة 90+6، حرصت الأم على النزول إلى أرض الملعب بعد نهاية اللقاء، من الأجل الاحتفال مع نجلها بالصعود، لتقرر التوجه إلى لاعب الخصم قبل الاحتفال.

في مشهد إنساني، توجهت الأم لأحد لاعبي فريق سبورتنج من أجل مواساته بعد ضياع حلم التأهل للدوري الممتاز، لتنهال التعليقات على تصرفها النبيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حرس الحدود ينهي آمال سبورتنج ويعود لدوري الأضواء

وأنهى حرس الحدود أحلام سبورتنج في تحقيق المعجزة بالتأهل إلى الدوري المصري الممتاز، بعد أن افتتح جلال الشرقاوي الأهداف من خلال هدف التقدم لحرس الحدود في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل طارق سيد هدف التعادل لفريق سبورتنج في الدقيقة 64، ليفض محمود ممدوح الاشتباك بتسجيل الهدف الثاني لحرس الحدود في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.