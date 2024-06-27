أبو مرزوق: نتنياهو يريد توسيع القتال وزيادة الجبهات لتوريط أمريكا

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المسألة بشأن اتساع الصراع على العديد من الجبهات هو أمر معقد، لأن كل الجبهات الخارجية ربطت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بإنهاء العدوان على القطاع.

نتنياهو يريد توسيع القتال

وشدد «أبو مرزوق»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد توسيع القتال على العديد من الجبهات لتوريط أمريكا ودخولها في مواجهات مباشرة، موضحًا أنه في حال دخول أمريكا هذه الحرب ستخسرًا كثيرًا.

وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن نتنياهو يريد استمرار الحرب وتوسيع القتال على العديد من الجبهات لهدف سياسي هو البقاء في الحكم وعدم دخوله السجن بسبب الفساد الذي يمارسه في حكم إسرائيل.