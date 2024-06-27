برؤوس حربية متعددة.. تجربة صاروخية ناجحة لكوريا الشمالية تثير القلق

كشفت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، أن زعيمها كيم جونج أون شهد اختبار إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكدة نجاح التجربة في كامل مراحلها، بداية من فصل الرؤوس والتحكم بها وتوجيهها وإصابة الأهداف.

اختبارات صاروخية ناجحة

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، بيانًا، قالت فيه أن الجيش نجح أمس الأربعاء في اختبار عملية الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية، موضحه أن هذا النجاح طور من الصواريخ.

وتأتي هذه التجربة في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين كوريا الشمالية مع جاراتها الجنوبية، حيث أعلن الجيش أن كوريا الشمالية أطلقت عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى.

وما زاد من حدة التوترات هو نشر وكالة الأنباء عدة لقطات لزعيم كوريا الشمالية، خلال إشرافه على اختبار نظام راجمات الصواريخ.

كوريا الشمالية تدعم روسيا

وبحسب محللين سياسيين، فإن كوريا الشمالية تسعي إلى تطور قدراتها العسكرية من انتاج قذائف المدفعية وصواريخ كروز حتى تمد بها روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وفق ما نشرت صحيفة أكسيوس الأمريكية نقلا عن تقرير للبنتاجون الشهر الماضي.