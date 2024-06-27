دراسة تكشف مفاجأة في الإقلاع عن التدخين.. لن تتعرض لخطر الوفاة المبكرة

لم يفت الأوان بعد عن اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، حيث توصل باحثون في دراسة حديثة إلى أن فعل ذلك قبل سن الأربعين يمكن أن يجعل متوسط ​​العمر المتوقع للمدخن يضاهي متوسط ​​العمر المتوقع لغير المدخنين.

وكشفت الدراسة أن الأفراد الذين يقلعون عن التدخين، بغض النظر عن العمر، يمكنهم تحقيق متوسط ​​عمر متوقع مماثل لغير المدخنين في غضون حوالي 10 سنوات بعد الإقلاع عن التدخين، ويمكن ملاحظة ما يقرب من نصف هذه الفائدة في غضون ثلاث سنوات فقط.

دراسة تكشف مفاجأة بشأن الإقلاع عن التدخين

واستندت النتائج التي نشرت في مجلة الأبحاث NEJM Evidence إلى دراسة واسعة النطاق أجراها باحثون من جامعة تورنتو، والتي شملت حوالي 1.5 مليون بالغ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والنرويج الذين تمت متابعتهم لمدة 15 عامًا.

«كان المدخنون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا معرضين لخطر الوفاة بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أبدًا، ما يعني أنهم فقدوا في المتوسط ​​ما بين 12 إلى 13 عامًا من حياتهم».

كيف يطيل التوقف عن التدخين في عمر الإنسان؟

وقد خفض المدخنون السابقون خطر الوفاة إلى 1.3 مرة، حيث أن التوقف عن التدخين في أي عمر كان مرتبطا ببقاء أطول على قيد الحياة، وحتى أولئك الذين أقلعوا عن التدخين لمدة تقل عن ثلاث سنوات اكتسبوا ما يصل إلى ست سنوات في متوسط ​​العمر المتوقع.

ولاحظ الباحثون أن الإقلاع عن التدخين في أي عمر، وخاصة في سن أصغر، يقلل من خطر الوفاة الإجمالي، وخطر الوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأورام.

وقال مؤلف الدراسة برابهات جها: «إن الإقلاع عن التدخين فعال في الحد من خطر الوفاة، ويمكن للناس جني هذه المكافآت بسرعة ملحوظة».

«يعتقد الكثير من الناس أن الوقت قد فات للإقلاع عن التدخين، خاصة في منتصف العمر، لكن هذه النتائج تتعارض مع هذا الاتجاه من التفكير، لم يفت الأوان أبدًا، فالتأثير سريع ويمكنك تقليل المخاطر عبر الأمراض الرئيسية، مما يعني جودة أطول وأفضل للحياة»، بحسب الباحث.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 60 مليون مدخن في الدول الأربع المشاركة في الدراسة، وأكثر من مليار مدخن على مستوى العالم.

على الرغم من انخفاض المعدل العالمي للتدخين بأكثر من 25 بالمائة منذ عام 1990، إلا أن التبغ يظل السبب الرئيسي للوفيات.

ويأمل الباحثون أن تدفع النتائج التي توصلوا إليها الحكومات إلى تكثيف جهودها لدعم الأشخاص الذين يرغبون في التوقف عن التدخين.