هل يتسبب التدخين في نمو الشعر داخل الحلق؟.. طبيب يفجر مفاجأة

حالة نادرة اكتشفها الأطباء في عام 2007 عندما أتاهم دان موريس شاكيا من عدة أعراض أبرزها الصوت الأجش وصعوبة التنفس مع السعال المزمن الذي يجعله يشعر بتحرك شعيرات صغيرة داخل حلقه دون أن يملك دليلا على ذلك، وبناءً عليه جرى توجيه كاميرا صغيرة أسفل مجرى الهواء للمريض، ليتفاجئ الأطباء بما شاهدوه، إذ وجدوا شعرا ينمو من منطقة في حلقه كان قد خضع لعملية جراحية فيها سابقًا.

مضاعفات خطيرة للتدخين

بعدما نجح الفريق الطبي في إزالة الشعر من حلق المريض لأول مرة، استمر بعد ذلك في النمو فكان الرجل النمساوي البالغ من العمر اليوم 54 عاما يعود إلى المستشفى كل عام على مدار 14 سنة بنفس الأعراض، وفقا لصحيفة «دايلي ميل» التي أوضحت أن الأطباء فسروا الحالة باعتبارها نتيجة غير شائعة للتدخين، إذ بدأ «موريس» تلك العادة السيئة في عمر العشرين ومنذ ذلك الحين وهو يدخن علبة سجائر يوميا حتى قرر التوقف أخيرا في عام 2022 بعدما اضطر الأطباء لحرق خلايا الشعر في حلقه، مما منعه من النمو مرةً أخرى.

تفسير الحالة الغريبة

نمو الشعر داخل الحلق يعتبر حالة نادرة للغاية، تحدث عادةً نتيجة الالتهابات الشديدة بالأنسجة الموجودة في الحلق، مما يسبب تحول الخلايا الجذعية إلى بصيلات شعرٍ دقيقة، بحسب الدكتور علاء الدين عطية استشاري الأنف والأذن والحنجرة الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن من أبرز أسباب التهابات الحلق «التدخين»، إذ ترتفع درجة حرارة الأنسجة الرقيقة ومع الوقت قد تتعرض لما يشبه الاحتراق، إضافةً إلى عمليات إزالة دوالي المريء التي تتعرض فيها الأغشية الداخلية للتلف وعلى المدى البعيد تنمو شعيرات صغيرة في تلك المنطقة تؤثر على صوت المريض ومرور الهواء داخل حنجرته مسببةً ضيق التنفس والألم مع السعال المزمن.

ويُذكر أن الرجل النمساوي كان على وشك الغرق عندما كان في العاشرة من عمره، مما أدى إلى قطع جزء من القصبة الهوائية أسفل الحنجرة؛ للسماح بوضع أنبوب هواء في مكانه حتى يتمكن من التنفس، ثم أغلقت الفتحة لاحقًا باستخدام غضروف وجلد من أذنه، الأمر الذي وجه بعض الاحتمالات بألا يكون للتدخين دورا في حالته الغريبة وأن الشعر الذي نما في حلقه سابقا كان بسبب وجود خلايا حية من جلد أذنه، قبل حقن جذورها بالبلازما الحيوية التي قضت عليه بالكامل.