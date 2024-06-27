«التضامن» تشارك في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية بالمغرب

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية، الذي انطلقت أعماله في الفترة من 25 إلى 26 يونيو الجاري في المغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب تحت شعار «اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري».

مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية في اقتصاد الرعاية

وهدف المؤتمر الذي عقد بمشاركة ‏ممثلات وممثلين من مختلف الدول العربية والأفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم الذي يعد منتجا ناجحا في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء لتمكينهن وإدماجهن في التنمية.

واستعرضت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، التجربة المصرية في اقتصاد الرعاية كاقتصاد احتوائي وأهمية هذا المفهوم في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات، وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، ودور المرأة في اقتصاد الرعاية، وبصفة خاصة في الدول العربية.

محاور اقتصاد الرعاية

وتناول على مدى جلساته عددا من محاور اقتصاد الرعاية، منها المفاهيم والمقاربات والتوجهات والإطار المعياري والسياسات نحو رؤية مندمجة لاقتصاد الرعاية مع عرض تجارب مقارنة للدول المشاركة، كذلك تأهيل مهن اقتصاد الرعاية من حيث التكوين، التنظيم، وتدبير الموارد البشرية ودور اقتصاد الرعاية في تثمين العمل المنزلي وتمكين النساء وتعزيز الصمود الأسري.