كيف تحصل على مساعدات تكافل من وزارة التضامن؟.. معاش شهري للمستحقين

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من الأسر والأفراد إلى مساعدات مالية تمكنهم من تلبية احتياجات أفراد الأسرة الأساسية، وتحديدا إذا كان هناك أبناء، الأمر الذي جعل وزارة التضامن على مدار السنوات القليلة الماضية تحرص على تقديم تلك المساعدات للمواطنين، سواء كان ذلك من خلال مبادرات، أو توفير معاشات شهري لهم، ومن أبرز تلك البرامج تكافل وكرامة.

ويعتقد الكثيرون أن تكافل وكرامة برنامج واحد تحت هذا المسمى، ولكن تختلف مساعدات تكافل عن مساعدات كرامة، إذ إن مساعدات كرامة يتم تقديمها للعاجزين والمرضى، بينما مساعدة تكافل يتم تقديمها لفئات أخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية وشروط الحصول على مساعدات تكافل من وزارة التضامن، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

كيفية وشروط الحصول على مساعدات تكافل

- لا بد للأسرة أن يكون لديها أطفال، على الأقل طفل واحد من سن الميلاد وحتى سن 18 عاما.

- لا بد أن يكون الأطفال في الأسرة الراغبة في الحصول على مساعدات تكافل من سن مسجلين في المدارس، ويحضرون بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

- يجب أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي متواضع، وليس لديها أراضي أكثر من نصف فدان، كما يجب ألا يكون لديها حيازات أخرى كبيرة مثل السيارات أو الجرارات أو المنازل.

- ألا تكون الأسرة من مستحقي المعاشات الضمانية أو معاش كبير من جمعيات أهلية.

- يجب ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من مستحقي معاش تأميني أو معاش محول بقيمة أكبر من 400 جنيها شهريا.

- ألا يكون من العاملين في وظائف حكومية أو خاصة بمرتبات كبيرة.