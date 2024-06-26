قبل صرف المعاش.. «التضامن» تتيح الاستعلام عن الأسماء الجديدة لـ«تكافل وكرامة»

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024 يوم 15 يوليو المقبل، وذلك للأسماء الجديدة المنضمين حديثا لمنظومة تكافل وكرامة وأيضا الأسر المدرجة بالفعل، وتتيح وزارة التضامن لهم خدمة الاستعلام عن استحقاقهم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وينضم كل فترة مجموعة من الأسماء الجديدة لمعاش تكافل وكرامة، الذين يثبت استحقاقهم للمعاش من الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبلغ عدد المستفيدين حاليا ومدرجين على المنظومة نحو 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، وتخصص لهم وزارة التضامن ميزانية ضخمة تُقدر بـ41 مليار جنيها.

وتتضمن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي 2024، خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، عبر الدخول على الرابط الالكتروني، عبر بوابة الاستعلام والشكاوى، ويليه إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ثم اختيار زر «استعلام».

قيمة معاش تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق قيمة معاش تكافل وكرامة، موضحة أن متوسط المعاش الشهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، فضلا عن الخدمات الأخرى للأسر المستحقة للمعاش مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي.