إسرائيل تكشف حجم المساعدات الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة.. أغلبها في مايو

قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل وصلت إلى 6.5 مليار دولار منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ونحو نصف هذه المساعدات وصل خلال شهر مايو الماضي، بالتزامن مع وجود انقسامات سياسية داخلية في إسرائيل ودعم عالمي يتزايد لفلسطين.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 265 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.