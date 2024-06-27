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إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في جنين بالضفة الغربية

كتب:

عمرو حسني
10:11 ص | الخميس 27 يونيو 2024
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط  يدعى الون سكاجيو وإصابة 16 ضابطا وجنديا آخرين في تفجير العبوة الناسفة بجنين شمال الضفة الغربية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فجر الخميس.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لأكثر من 265 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و600 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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