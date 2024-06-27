«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وناحل عوز كتب: يارا أشرف 02:03 م | الخميس 27 يونيو 2024 صفارات الإنذار أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وناحل عوز. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شهيد ومصابان في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط غزة صحيفة عبرية: إسرائيل هدمت نحو 120 ألف منزل في قطاع غزة منذ بداية الحرب إسرائيل تكشف حجم المساعدات الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة.. أغلبها في مايو «القاهرة الإخبارية»: 3 شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة الصبرة وسط غزة غزة القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف