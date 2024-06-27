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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وناحل عوز

كتب:

يارا أشرف
02:03 م | الخميس 27 يونيو 2024
صفارات الإنذار

صفارات الإنذار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وناحل عوز.

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