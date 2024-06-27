«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد الهبوط إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين

سجل سعر الذهب في البورصات العالمية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، خاصة بعد أنّ بلغ أدنى مستوى له في أسبوعين أمس الأربعاء، وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدًا، للحصول على توقعات حول موقف الفيدرالي الأمريكي من تحديد أسعار الفائدة.

الجنيه الذهب يسجل 25 ألف جنيه

وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و200 جنيه.

وأشار «إمبابي» إلى أنّ أسعار الذهب في البورصة العالمية تحاول التعافي، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أسبوعين بفعل السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، وحالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة، التي دفعت الدولار وعائدات السندات الأمريكية للصعود في مواجهة الذهب.

«إمبابي»: أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3160 جنيه، واقترب من 3165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3140 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات، إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 2305 دولارات، ولامست مستوى 2292 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2300 دولار..