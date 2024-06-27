هل ينعكس انخفاض الدولار على استقرار سعر الذهب المحلي؟

شهد سعر الذهب المحلي استقرارا خلال تداولات اليوم، تزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع سعر أونصة الذهب العالمي.

ويتداول سعر الذهب وقت كتابة التقرير الفني لمنصة جولد بيليون عند المستوى 3150 جنيها للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيها.

تراجع الدولار يتسبب في تراجع الذهب

وأضافت المنصة أنه خلال تعاملات اليوم استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، الأمر الذي قلل من فرص تماسك سعر الذهب المحلي، خاصة بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الجلستين الماضيتين.

وصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال جلسة اليوم إلى 48.10 بعد عودة البنوك إلى العمل مع انتهاء عطلة الأسواق.

ويتأثر أداء الذهب المحلي بسعر أونصة الذهب العالمي التي اتجهت إلى التعافي خلال تداولات اليوم، بعد أن عانت من التراجع ليومين متتاليين.

وفي الوقت الحالي لا يجد سعر الذهب محليا أي دعم لارتفاعه خاصة مع تراجع سعر الصرف، ومن جهة أخرى تبقى معدلات الطلب على الذهب المحلي متراجعة بشكل كبير، ما يقلل من فرص حركة سعر الذهب المحلي على المدى القصير.

يذكر أن أسعار الذهب العالمية تعافت في بداية التعاملات اليومية اليوم، خاصة مع استمرار تراجعها الكبير اليومين الماضيين، كمحاولة لتعويض انخفاض الأسعار الذي استمر ليومين متتالين، ويأتي التعافي خلال تداولات اليوم قبل صدور بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي خلال جلستي اليوم وغداً ما دفع المستثمرين إلى تعديل مراكزهم المالية على الذهب قبل صدور البيانات.

وتراجعت أونصة الذهب العالمي أمس تحت المستوى 2300 دولار للأونصة، لكن اليوم عاد السعر إلى التعافي والتداول حاليا فوق هذا المستوى، ولكن يبقى هناك ضغط سلبي على أسعار الذهب، يتطلب كسر واضح للمستوى 2300 دولار ليتجه السعر بعدها إلى منطقة الدعم المهمة 2280 – 2270 دولارا للأونصة.