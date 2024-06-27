تراجعات في أسعار الذهب العالمية بسبب حذر المتداولين من المعادن

تراجعت أسعار الذهب عالميًا؛ لتكون أقل من المستويات الرئيسية في التعاملات الصباحية، اليوم، مع انحياز المتداولين نحو الدولار والحذر من المعادن قبل بيانات التضخم الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثّر على أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

وتكبدت أسعار المعادن خسائر قوية هذا الأسبوع وسط تدهور المعنويات تجاه طلب الصين أكبر مستورد للمعادن الصناعية في العالم، ويرتفع سعر الذهب الفوري بشكل طفيف إلى 2301 دولار للأونصة، في حين انخفض سعر عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 2311 دولارا للأونصة، وفق موقع «إنفيستينج».

قوة مؤشر الدولار أصبح هذا يضغط على الذهب

ومع ارتفاع وقوة مؤشر الدولار أصبح هذا يضغط على الذهب عالميا، مع ترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث ظلت أسعار المعادن تحت الضغط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبًا هذا الأسبوع.

كانت التدفقات إلى الدولار مدفوعة بشكل رئيسي بترقب بيانات الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، والتي من المقرر صدورها الجمعة، حيث تعد هذه القراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في موقف البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

رفع الفائدة يضغط على أسعار الذهب

ويمنح التضخم الثابت الاحتياطي الفدرالي مجالاً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل ضغطا على أسعار الذهب، كما أنها عززت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الجلسات الأخيرة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، وترى المتداولين يتحولون أكثر انحيازًا نحو الدولار والديون الأمريكية.