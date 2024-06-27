رسالة مؤثرة من نجل طارق الوحش بعد ساعات من رحيل والده.. «ضهري وسندي وصاحبي»

عانى طارق الوحش، نجم النادي الإسماعيلي السابق، من مرض السرطان لفترة كبيرة ليرحل عن عالمنا تاركًا رصيدًا من المحبة في قلب أسرته وجمهوره، وبكلمات مؤثرة نعى نجل الراحل أبيه بعد 6 ساعات من وفاته واصفا إياه بـ«الضهر والسند»، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فماذا قال في رسالته؟

رسالة مؤثرة من نجل طارق الوحش بعد رحيله

10 أيام كانت المدة التي مكثها طارق الوحش في المستشفى، ليرحل في صمت بعد صراع مع مرض السرطان، ليودعه نجله بكلمات مؤثرة «ارتاحت أنت وربنا يصبرنا ويقوينا على فراقك، بقلوب مؤمنة مطمئنة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى، الكابتن طارق الوحش ضهري وسندي وصاحبي وحبيب قلبي وروحي».

معاناة عمر الوحش بعد رحيل والده

وعبّر عمر الوحش عن مدى المعاناة التي عاشها والده مع المرض، «أنا والدي بالنسبالي من يوم ما وعيت على الدنيا، ليه جزء كبير وكبير جداً في حياتي بكل تفاصيلها، من بعد ما ربنا ابتلانا بمرضه من أكتر من سنة وبعد ما اتحجز من أكتر من 10 أيام في المستشفى، وبعدين من أيام اتحجز في العناية».

وكشف نجل الوحش عن مدى تأثره بوفاة والده «أنا شغفي في حاجات كتير بدأ يقل وتركيزي بدأ يقل و عقلي حتى بقى مشوش في أغلب الأوقات، لكن ترتيب ربنا وحكمته والرضا بالقضاء يخليني أكمل في حياتي وشغلي عشان يشوفني كويس، لأن دي أكتر حاجة هتبسطه، ربنا يصبر كل من فقد حد من أهله عزيز عليه».

نعي نادي الإسماعيلي

نعى نادي الإسماعيلي الراحل طارق الوحش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «ببالغ الحزن والأسى ينعى النادي الإسماعيلي ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض»، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.