آخر ظهور للاعب الإسماعيلي السابق طارق الوحش قبل رحيله بالسرطان

حزن شديد سيطر على الإسماعيلية، وقلعة الدراويش، بعد وفاة أحد نجومها طارق الوحش، نجم نادي الإسماعيلي السابق، خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية، تواجد إثره داخل أحد المستشفيات في مدينة الإسماعيلية.

نادي الإسماعيلي ينعى الكابتن الراحل

ونعى نادي الإسماعيلي، طارق الوحش، عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت رسالة الدراويش كالتالي: «ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر ظهور لـ طارق الوحش نجم الإسماعيلي

كان الكابتن محمد الونش، مدرب فريق الإسماعيلي مواليد 2012، نجل الراحل، نشر منذ أيام، صورة لوالده طارق الوحش نجم نادي الإسماعيلي السابق، وهو على فراش المرض، عقب رحلة مؤلمة وطويلة مع مرض السرطان اللعين، وهو يدعو له برد الصحة والعافية، والانتصار على المرض الخبيث، داعيًا الله بالشفاء عاجلًا، وليس آجلًا».

سبب وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق

وجاء سبب وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق، بسبب معاناته من مرض السرطان، خلال الفترة الماضية، وتواجد نجم الدراويش إثره خلال الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات، قبل إعلان وفاته صباح اليوم.