سبب وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق.. عانى من مرض خطير

توفي طارق الوحش نجم نادي الإسماعيلي السابق، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد صراع من مرض خطير خلال الفترة الماضية، تواجد على إثره داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسماعيلية.

سبب وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق

وجاء سبب وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق، بسبب معاناته من مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وتواجد نجم الدراويش على إثره خلال الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته صباح اليوم الثلاثاء.

وفاة طارق الوحش نجم الإسماعيلي السابق

وحرص نادي الإسماعيلي على تقديم نعي خاصة لطارق الوحش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت رسالة الدراويش كالتالي: «ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة، عن موعد جنازة الراحل طارق الوحش، والد عمر الوحش لاعب نادي الاتحاد السكندري.