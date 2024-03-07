ليبرمان: طوفان الأقصى أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل

شن رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيجدرو ليبرمان هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ153.

أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قال ليبرمان، إن أكبر كارثة أمنية في تاريخ «إسرائيل» وهي السابع من أكتوبر، والتي قُتل فيها 1210 إسرائيليين وأُصيب أكثر من 10 آلاف شخص حدثت أيضًا أثناء حكومة نتنياهو.

تحميل المسئولية لنتنياهو

وتابع ليبرمان: «من لم يتحمل المسؤولية ومن ينخرط في السياسة التافهة كل يوم، على حساب أبنائنا وبناتنا لا يستحق الاستمرار في قيادة إسرائيل ولو لدقيقة واحدة أخرى، وناقشت اليوم أهمية الإجراءات الدولية لعودة المحتجزين الإسرائيليين مع وزيرة خارجية هولندا.

استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني

واستشهد من الجانب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، في ظل استمرار الحرب لأكثر من 150 يومًا. ويأتي ذلك وسط وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بدعوى من دولة جنوب إفريقيا، وسط دعوات عالمية وإقليمية للتهدئة. وتزامناً مع نقص الغذاء في قطاع غزة وتعطل عمل الأونروا (وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة) لرعاية اللاجئين جزئيًا، وتعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية.