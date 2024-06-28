9 مشروبات تنظف المعدة والقولون من السموم.. احرص على تناولها يوميا

تنظيف المعدة بغرض التخلص من الانتفاخ أو السموم الموجودة في جسمك بشكل عام، أمر صحي وضروري، وهناك طرق طبيعية تساعدك على تنظيف المعدة والقولون للتخلص من تراكم السموم، وتخفيف حدة مشكلات الجهاز الهضمي المختلفة، مثل متلازمة القولون العصبي.

مشروبات لتنظيف المعدة

وسرد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» قائمة تضم 9 مشروبات تساعد على تنظيف المعدة من السموم تمامًا:

1- البابونج

مطهر ومعالج قوي لمشكلات اضطرابات الهضم والمغص والتقلصات.

2- الكمون

يعالج آلام المعدة، وعسر الهضم والمغص، والانتفاخات، والغازات.

3- عصير الجزر

يحتوي على ألياف لتنظيف البطن وتطهيرها ويعالج الانتفاخات والمغص، مضاد حيوي مدمر لبكتريا الأمعاء، يخلص من الالتهابات المعوية وقرحة المعدة.

4- الليمون

مشروب الليمون يطهر وينظف المعدة، ويطرد السموم الضارة والغازات من الجسم، ويعالج الحموضة، ويقوي مناعة الجسم بالكامل.

5- النعناع

يحتوي على زيوت تسكن الآلام في البطن، وطرد الديدان ويطرد الغازات، ومضاد لالتهابات البنكرياس، ويسهل عملية الهضم ويعالج المغص.

6- قشر الرمان

ينظف الأمعاء ويطرد الديدان والبكتيريا، ويساعد على هضم الطعام وعلاج القولون العصبي.

7- الكراوية

تساهم في علاج اضطرابات الهضم، وتهدئة المعدة وطرد الغازات ومعالجة قرحة المعدة والتهابات القولون.

8- قشر البرتقال

يزيد من إفراز العصارات الهضمية الطبيعية، ويخلص الجسم من السموم، ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء والجهاز الهضمي ويطرد الغازات ويعالج ارتجاع المرئ، ويقتل البكتريا والميكروبات ويزيد المناعة.

9- الزنجبيل

يقي من الإحساس بالخمول، ويساعد على الهضم وعلاج مشكلات سوء الهضم، فهو ملين ومعالج للإمساك.