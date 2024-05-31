مشروبات سحرية غنية بالحديد تخلصك من الإرهاق.. «ضيفيها لنظامك الغذائي»

في أحيان كثيرة يشعر البعض بالإرهاق والخمول، وربما يكون ذلك ناتجًا عن بذل مجهود زائد أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وإذا استمرت الأعراض دون معرفة سببها، قد يكون الشخص مصابًا بنقص نسبة الحديد في الدم وتعرف باسم «أنيميا الحديد»، وتسبب عدم وصول الأوكسجين إلى المخ، وتلعب التغذية السليمة دورًا مهما في تلافي تلك الأعراض وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب.

مشروبات غنية بالحديد

الدكتور شادي عبد العال خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، قال إنّ خلل نسبة الحديد في الجسم يعرض الشخص بالشعور الدائم بالإرهاق، وضيق في التنفس، وكثرة الإصابة بالأمراض مثل الإنفلونزا، وتكسير الأظافر وشحوب الجلد وزيادة في خفقان القلب وبطء النمو المعرفي والاجتماعي، والصداع والتهاب اللثَة، لذا يجب الاهتمام بالتغذية لتقليل تلك الأعراض وتعزيز الحديد في الجسم، مشيرًا إلى مشروبات عدة يمكن تناولها لتعزيز نسبة الحديد.

البنجر

البنجر يتميز بكونه غنيًا بالفيتامينات والمعادن، ومنها النحاس والمنغنيز والبوتاسيوم، وفيتامين ج، الذي يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، ويعمل على تعزيز مناعة، كما يحتوي البنجر على فيتامينات A وC، ويحسن من استخدام الخلايا الحمراء لنقل الأكسجين، لذلك يمكن شرب كوب عصير وإدخاله كعنصر أساسي في الوجبات والسلاطات.

النعناع

يتميز النعناع بأنه مضاد للميكروبات والفيروسات، ومضاد أكسدة قوي، ومضاد للأورام وللحساسية، كما يمكنه السيطرة على مشكلات الجهاز الهضمي، كونه يساعد في تخفيف آلالم الصداع، والحساسية الموسمية، إضافة إلى أنّ العصائر ذات اللون الأخصر، مليئة بالحديد وفيتامين A وC، ويمكن الاستفادة من عناصره من خلال غلي كوبين من الماء وإضافة أوراق النعناع إليها، ثم تنقع لمدة 5 دقائق وبعدها تُصفى ويُشرب العصير.

السبانخ

السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد والمعادن والفيتامينات، وتتميز بأنها قليلة السعرات الحرارية، وتعد من الخضروات المفيدة للشعر وللبشرة والعظام، وبهويمكن تناول عصير السبانخ من خلال مزج كوبين من السبانخ المفرومة ونصف كوب من الماء في الخلاط، ثم يُصفى الخليط باستخدام المصفاة ويضاف إليه ملعقة كبيرة من عصير ليمون، ويمكن أيضًا إضافة أرواق النعناع.