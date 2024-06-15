ماذا يحدث عن تناول مشروبات ساخنة في الطقس الحار؟.. مشكلات صحية

يتناول العديد من الأشخاص المشروبات الساخنة، في الأوقات الحارة نظرًا لفاعليتها في إجبار الجسم على إنتاج مليوني فتحة مسام لإفراز التعرق والتخلص من السموم المتراكمة، لكن ربما يخفى على الكثيرين المشكلات الصحية الخطيرة بما في ذلك ألم الأسنان.

مخاطر تناول المشروبات الساخنة في الحر

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أوضح لـ«الوطن»، أن المشروبات الساخنة لها مشكلات خطيرة في وقت ارتفاع درجات الحرارة، منها رفع حرارة الجسم.

وبحسب «بدران» فإن أضرار تناول المشروبات الساخنة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تتلخص في الآتي:

أضرار تناول المشروبات الساخنة عند ارتفاع درجات الحرارة

حروق الفم والمريء، خاصة مع المشروبات التي تتجاوز درجة حرارتها 60 درجة مئوية.

حساسية الأسنان: المشروبات الساخنة يمكن أن تؤدي إلى حساسية الأسنان وتآكل مينا الأسنان، خاصة إذا كانت تحتوي على مواد حمضية مثل الشاي أو القهوة.

فرط التعرق في الطقس الحار، يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الساخنة قد يزيد من فقدان السوائل والأملاح من الجسم يتفاقم إلى جفاف حال عدم تناول كميات كافية من الماء والسوائل.

مشكلات هضمية لمرضى الارتجاع الحمضي و حرقة المعدة.

المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي في المساء يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة النوم وتجلب الأرق.

وفي حالة الرغبة في الاستفادة من إيجابيات المشروبات الساخنة، نصح «بدران» بشرب كميات معتدلة منها خلال الأجواء الحارة دون إفراط، لأنها قد ترفع درجة حرارة الجسم.