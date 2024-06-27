من هو لويس آرسي رئيس بوليفيا؟.. حليف «موراليس» ينجو من محاولة انقلاب

واجه الرئيس البوليفي لويس آرسي، وزير الاقتصاد السابق الذي يتسم بالهدوء ويرتدي نظارة طبية، محاولة انقلاب يوم الأربعاء مع انسحاب القوات المسلحة بعد احتلال الميدان المركزي في لاباز ودخول القصر الرئاسي، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، والتي أشارت إلى فوز الرئيس الستيني بالانتخابات في عام 2020 بعد فترة من الاضطرابات السياسية العميقة.

من هو رئيس بوليفيا؟

وقد شابت عملية الاقتراع التي جرت في العام السابق مزاعم بالتزوير، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق واستقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس في النهاية، ومنذ ذلك الحين، أصبح الحلفاء والزملاء السابقون، آرسي وموراليس، منافسين سياسيين ويتطلع كلاهما إلى خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل في بوليفيا، ويقود كل منهما فصيلا من حزب الحركة من أجل الاشتراكية المهيمن.

و«آرسي»، وهو خبير اقتصادي سابق معروف بعدم ظهوره على المستوى الشخصي، حتى صاغ الخطة الاقتصادية لترشح موراليس الناجح للرئاسة عام 2005، ثم عيَّن موراليس آرسي وزيراً للاقتصاد في عام 2006، وقاد اقتصاد البلاد لأكثر من عقد من الزمان.

ومع نهاية حكم موراليس الذي دام قرابة 14 عاماً، تباطأ النمو وتزايدت المعارضة لسعيه لولاية رابعة غير مسبوقة، وبعدها شكَّلت انتخابات 2019 الباطلة أزمة سياسية، وأعقب ذلك استقالة موراليس، وأعمال عنف دامية، والرئاسة المؤقتة لمدة عام لجانين أنيز، عضوة الكونجرس اليمينية التي تولت السلطة بعد مغادرة موراليس البلاد.

وحقق انتخاب آرسي في عام 2020 الاستقرار السياسي، وبعدها عاد موراليس بعد ما يقرب من عام في المنفى عندما فاز آرسي بالرئاسة.

كرئيس، ناضل آرسي لإدارة نقص الدولار الأمريكي الذي أدى إلى إجهاد الاقتصاد ودفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف ديون بوليفيا إلى حالة غير المرغوب فيها.