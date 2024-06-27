القصة الكاملة لأسرع انقلاب عسكري في بوليفيا.. ماذا حدث؟

شهدت دولة بوليفيا محاولة للانقلاب العسكري على الرئيس لويس آرسي، بعد أن اقتحم مجموعة من أفراد الجيش باستخدام عدة دبابات قصر الرئاسة، وخلال ساعات قليلة أحاط الشعب بالقصر، ما أسفر عن فشل الانقلاب سريعا، فماذا حدث في بوليفيا؟

الانقلاب العسكري

ونقلت قناة القاهرة الاخبارية عن وكالة رويترز أن عدة دبابات ضربت مدخل القصر الرئاسي الوطني في بوليفيا، ودخلت المبنى الذي يتواجد فيه الرئيس.

وقال جنرال عسكري إنه سيتم تشكيل حكومة ديمقراطية جديدة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم الرئيسة الانتقالية انتيز، مضيفًا أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرسي قائدًا للجيش.

عاجل



الرئيس البوليفي لويس آرسي يصرخ بوجه قادته :



انسحبوا فوراً وهم يقولون له ( سلم نفسك ) يلا



#بوليفيا #انقلاب #الجيش

pic.twitter.com/L3gLfBhDZN — شاخوف (@Goom1o) June 26, 2024

فيما أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي عن وجود حالة من الانقلاب العسكري من بعض القيادات، وحذر من انتشار غير نظامي للقوات في القصر الرئاسي للانقلاب على الديمقراطية.

ووفق مقاطع فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا، يظهر الرئيس البوليفي وهو يخرج ليواجه قائد الجيش الذي يحاول الإطاحة بحكمه، وهو يصرخ فيهم قائلا: «انسحبوا فورًا» إلا أن القادة ردوا قائلين «سلم نفسك».

عين الرئيس البوليفي لويس آرسي قادة جددا للجيش ليحلوا محل الجنرالات الذين شاركوا في الانقلاب.

بوليفيا هل انتهى الانقلاب ؟

pic.twitter.com/HpnkGP8PlT — عبدالحفيظ علي محمد عبدالله صالح (@abdulhafiz20111) June 26, 2024

وعين الرئيس لبوليفي عددًا من القيادات بالقوات بما في ذلك قائد جديد وعدد من أعضاء القيادة للجيش بعد تنفيذ الانقلاب العسكري، وقام والذين قاموا بأداء اليمين الدستورى خلال عملية الانقلاب.

وشوهد بعض جنود جيش بوليفيا وهم مدججون بالأسلحة والمركبات المدرعة، ويتواجدون في ساحة بلازا مور بالعاصمة.

قبل قليل...



الإعلان عن انقلاب عسكري في دولة بوليفيا بأمريكا الجنوبية بعد اقتحام عناصر من الجيش العاصمة "لاباز" بقيادة الجنرال "خوان خوسيه زونيغا" حيث دخل مع جنوده للقصر الرئاسي وقابل الرئيس البوليفي "لويس آرسي" وقال له: لم تعد الرئيس بعد الآن.



ثم أخذ زمام الأمور بدلاً منه. pic.twitter.com/rjBXGkuWC8 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 26, 2024

فشل الانقلاب العسكري

وأدان آرسي على صفحته على موقع أكس «تويتر سابقا»، الانقلاب العسكري الذي يتم، متهمًا جنرالًا كبيرُا بالجيش أنه المخطط وراء هذا الانقلاب، وطالب الشعب بالنزول للدفاع عن الديمقراطية.

الانقلاب في بوليفيا فشل



الشعب البوليفي العظيم خرج عن بكرة ابيه دفاعا عن الديمقراطية وانهى الانقلاب العسكرى الذي دبرته المخابرات الامريكية ضد الرئيس المنتخب من الشعب وقرار باعتقال كل قيادات الجيش المجرمة التي خانت ارادة الشعب و دبرت الانقلاب العسكري الارهابي وتقديمهم لمحاكمة… pic.twitter.com/NtaCePU9I5 — صلاح بديوي (@bedewi1_s) June 26, 2024

وخلال ساعات قليلة، تجمع عدد كبير من الشعب حول القصر الرئاسي، يفوق بكثير أعداد الجنود المتواجدين، مما دفع الجنرال خوان خوسيه زونيغا إلى الهروب باستخدام سيارة مدرعة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل بفشل الانقلاب العسكري في بوليفيا والقبض على زونيغا، مما أسدل الستار على واحد من أسرع الانقلابات العسكرية الفاشلة في التاريخ البشري، حيث لم يستغرق أكثر من 3 ساعات فقط.