محافظ قنا يفتتح مركز طب أسرة «عائشة المرزوق» بقرية المحروسة

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، مركز طب أسرة «عائشة المرزوق»، بقرية المحروسة، رفقة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة ولفيف من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

قال محافظ قنا، إنه جرى إنشاء مركز صحة الأسرة بالمحروسة بتبرع من مجموعة المرزوقي بالكويت الشقيقة لخدمة أهالي قرية المحروسة والقرى المجاورة، إيمانا منهم بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين الشعبين المصري والكويتي.

أضاف «الداودي»، أن المركز سيقدم الخدمة الطبية لأكثر من 50 ألف نسمة، وسوف يسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة لأهالي القرية، خاصة أن المركز تم تنفيذه طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

عيادات مستشفى عائشة المرزوقي

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، أن المبنى مقام على مساحة 1600 م٢ وهو عبارة عن دور أرضي بالإضافة 2 دور علوي، وتم تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، ويضم الأقسام التالية «الخدمات الوقائية - خدمات الرعاية الأولية - مكتب صحة - العيادات الخارجية - الطوارئ - الأسنان - خدمات ت تنظيم الاسرة - علاج طبيعي - التطعيمات ومتابعة الأطفال - متابقة الحوامل - المعمل والتحاليل الطبية»، بالإضافة إلى وجود عيادات الأخصائي «عيادة أمراض النساء وعيادة الأطفال وعيادة الجراحة والأشعة السينية ومعمل الطفيليات ومعمل الدم».

وأهدى محافظ قنا، درع المحافظة لـ محمد المرزوق ممثلا عن آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة لشكرهم على جهودهم في دعم القطاع الصحي بمحافظة قنا، مؤكدا أن تبرعات آل المرزوق في عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنساني.