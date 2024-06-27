«الداخلية» تكشف تفاصيل استغاثة على «فيس بوك» بشأن تغيب سائق في قنا

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك، متضمنا استغاثة أحد الأشخاص بتغيب سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا عقب خروجه للعمل على سيارة أجرة.

وبالفحص تبيّن أنّه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة قنا من شقيق المتغيب بخروج شقيقه من منزلهما للعمل على سيارة أجرة وغيابه وعدم عودته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث استدرجه إلى مدينة غرب قنا الجديدة.

وحال وصولهما حاول الاستيلاء على الهاتف المحمول والسيارة الخاصين بالمجني عليه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض ولدى مقاومته له قام بالتعدي عليه ما أدى إلى وفاته، وترك السيارة والجثمان بمكان الواقعة، والاستيلاء على الهاتف المحمول وبيعه لمالك محل هواتف كائن بمحافظة سوهاج، تم ضبطه والهاتف المحمول، كما تم بإرشاد المتهم العثور على السيارة وبجوارها جثمان المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.