بدء قبول طلبات التدريب الصيفي بـ«مياه قنا» لطلاب الجامعات بالصعيد

أعلنت شركة مياه الشرب الصرف الصحي بقنا «مركز تدريب الكنوز»، بدء تنفيذ برامج تدريب صيفية لطلبة كليات الهندسة والعلوم و الزراعة بالجامعات المصرية والمعاهد الخاصة المختلفة، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة تجاه شباب الوطن وتطوير وبناء كوادر متميزة في مختلف مجالات عمل الشركة لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

متطلبات التقديم للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

وكشفت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبر منشور على الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن متطلبات التقديم لتدريب طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، كالآتي:

- قبول طلبات التدريب الصيفي للطلاب المسجلين بالجامعات والمعاهد المصرية.

- يجب أن يكون الطالب داخل النطاق الجغرافي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

- الأولوية لطلاب السنوات الأخيرة وأسبقية التقديم.

- توزيع الطلاب وفقًا لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي.

- تدريب الطلاب لمدة أسبوع أو أكثر حسب ما تراه إدارة الشركة.

- يستبعد من التدريب الطلاب الذين تم تدريبهم سابقاً بالشركة.

التقديم المطلوبة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم لطلاب الجامعات والمعاهد لـ التدريب الصيفي كالتالي:

- خطاب معتمد من الكلية أو المعهد.

- صورة كارنيه موضح بها السنة والتخصص للعام الحالي.

- توريد مصاريف إدارية 150 جنيها نظير التدريب لمده 15 يوما.

- المدة قابلة للزيادة بمصاريف إضافية في حالة رغبة الطالب.

وأشارت الشركة، إلى أن تقديم الطلبات بمركز تدريب الكنوز: قنا - المساكن - مركز تدريب الكنوز - بجوار محكمة الأسرة.