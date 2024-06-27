«تعمل طباخة».. معلومات عن ابنة عاصي الحلاني بعد خطبتها اليوم

عقب شهر من عرض الزواج، وارتداء الخاتم الماسي في إسبانيا، احتفلت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، مساء، أمس الأربعاء، بخطوبتها الرسمية من شاب يُدعى آلان سعد.

ونشرت «دانا» ابنة عاصي الحلاني، صور الخطوبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «يدا بيد.. من القلب إلى القلب».

وتابعت مع نشر صور ولقطات أخرى أبرزت فستانها المميز والمختلف، مدونة: «مع بعض دائمًا وإلى الأبد».

من هي العروس ابنة عاصي الحلاني؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن العروس، دانا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، وفقًا لحسابها الرسمي، ولقاء تليفزيوني لها.

تدعى دانا الحلاني

تبلغ من العمر 26 عاما

الابنة الوسطى للفنان اللبناني عاصي الحلاني

تعمل شيف في مجال الطبخ.

اكتسبت شهرة كبيرة من عملها، إذ يتابعها نحو مليون شخص عبر حسابها على «إنستجرام».

تمت خطبتها منذ شهر، على رجل أعمال يعمل في مجال البورصة والاستثمار المالي.

عريسها لبناني الجنسية، ولديه عمل خاص بمدينة ليماوسول في قبرص.

وكان الفنان عاصي الحلاني، حرص على تهنئة ابنته دانا الحلاني بخطوبتها، إذ علق على الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على «إنستجرام»، بجملة: «مبروك أميرتي الصغيرة».