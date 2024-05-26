خطوبة دانا ابنة الفنان عاصي الحلاني (صور وفيديو)

عرض ألان سعد، الزواج وركع على قدميه من أجل دانا ابنة المطرب عاصي الحلاني، وسط حضور أصدقائهم إذ أعد لها مفاجأة خاصة لإعلان الزواج.

احتفال دانا عاصي الحلاني بخطبتها

ولم تتمالك دانا عاصي الحلاني نفسها من الفرحة، وقبلت الطلب على الفور، واحتضنته، وسط تصفيق حار من الحاضرين لفرحتهم بهما، وبعدها رقصت دانا مع ألان سعد.

من هي دانا عاصي الحلاني؟

واختارت دانا عاصي الحلاني، مجال الطبخ بعيدًا عن الغناء مثل والدها المطرب عاصي الحلاني، وأختها ماريتا وشقيقها الوليد، واختارت أن تكون شيف، وتعد دانا الابنة الوسطى للمطرب عاصي الحلاني.