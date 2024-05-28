معلومات عن خطيب دانا الحلاني.. قدم لها الدبلة بطريقة مميزة

في حفل رومانسي على شاطئ البحر في إسبانيا، تفاجأت دانا، ابنة الفنان عاصي الحلاني، بطلب زواج من حبيبها آلان سعد، بعد أن قدم خاتم الخطوبة لها، لتنتشر صورهما سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وبعد أن شاركت نجلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، المقطع المصور لحفل طلب خطبتها على شاطئ البحر، وسط أصدقائها، تساءل كثيرون عن هوية خطيبها، خاصةً أنه من خارج الوسط الفني.

معلومات عن خطيب دانا الحلاني

نستعرض معلومات عن خطيب دانا الحلاني، الذي تقدم لخطبتها خلال الساعات الماضية، وفقا لوسائل إعلام لبنانية:

(1) رجل أعمال يعمل في مجال البورصة والاستثمار المالي.

(2) يبلغ من العمر29 عاما.

(3) حاصل على شهادة جامعية في هندسة الميكانيكا.

(4) لبناني الجنسية.

(5) لديه عمل خاص بمدينة ليماوسول في قبرص.

(6) ظهر معها من قبل في حفل زفاف شقيقتها ماريتا الحلاني.

من هي دانا الحلاني؟

دانا الحلاني صاحبة الـ26 عاما، هي الابنة الوسطى للفنان اللبناني عاصي الحلاني، وتعمل في مجال الطبخ، إذ اختارت الابتعاد عن الوسط الفني وامتهان مهنة «الشيف»، التي استطاعت كسب شهرة كبيرة من خلالها، حيث يتابعها نحو مليون شخص عبر حسابها على «إنستجرام».

وحرص الحلاني، على تهنئة نجلته دانا الحلاني بخطوبتها، إذ علق على الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على «إنستجرام»، بجملة: «مبروك أميرتي الصغيرة».