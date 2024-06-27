الحكومات المتتالية وضعت صعيد مصر على رأس أولوياتها خلال الـ11 عاما الماضية (فيديو)

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة المصرية في تنمية الصعيد خلال الـ11 عاما الماضية، تحت عنوان «بتوجيهات رئاسية.. الحكومات المتتالية وضعت صعيد مصر على رأس أولوياتها خلال الـ11 عاما الماضية».

الصعيد عانى الإهمال والتهميش

قال التقرير: «عقود من الإهمال والتهميش عانى منها صعيد مصر، واقعا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغييره منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، وانعكس على أرض الواقع بمشروعات عملاقة، وطفرة تنموية غير مسبوقة شهدها إقليم جنوب مصر».

وأضاف: «على مدار الـ11 عاما الماضية، قاد الرئيس السيسي جهود تنمية الصعيد، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية في جميع ربوع الجمهورية، لا سيما التنمية الشاملة بمحافظات الوجه القبلي، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية، بالاشتراك بين جميع أجهزة الدولة في مختلف جوانب التنمية، وعلى رأسها إقامة عدد كبير من المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع في مختلف محافظات الصعيد».

إنشاء هيئة تنمية الصعيد

وواصل: «البداية كانت بإعلان الرئيس السيسي إنشاء هيئة تنمية الصعيد ككيان مستقل لمواجهة التحديات الموجودة في صعيد مصر لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية لأبنائه».