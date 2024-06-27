«مكافحة الإدمان»: 177 ألف حالة تردد على المراكز.. 96% ذكور و4% إناث

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق علاج الإدمان، إن المتعافين من الإدمان، يعطوا المسؤولين نظرة عميقة بها خلاصة تجربتهم، مؤكداً أنه توجد 177 ألف حالة تردد على مراكز الإدمان، منهم 20 ألف حالة تردد في المناطق المطورة، و4% فقط من المترددين من الإناث، و96% من الذكور.

49% من مرضى الإدمان لا يعملون

أضاف «عثمان» خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أنه توجد شراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمنح المتعافين شهادات محو أمية، لافتا إلى وجود 49% من مرضى الإدمان لا يعملون، و25% من المرضى يتعاطون مخدرات تخليقية، وكان نسبتها 8% من قبل كورونا وبعدها 25%.

مكافحة علاج الإدمان

وأكد أنه في عام 2014، كانت عدد مراكز علاج الإدمان 14 مركز علاجي، حاليا 33 مركز علاجي منهم 10 مراكز تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والباقي بالتعاون مع جهات أخرى، فضلا عن وجود 9 عيادات، وهناك 3 في إطار التشغيل التجريبي، واستفاد منها 19 ألف مريض إدمان.

وأكد أنه توجد 100 فرصة عمل في كل مركز و72% من المترددين على مركز الإدمان استكمل البرنامج العلاجي.