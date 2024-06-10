«مكافحة الإدمان»: تدريب 4 آلاف متطوع خلال الفترة الماضية

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ برامج العمل للصندوق مع الأطفال تتمثل في تدخلات بالمقررات الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي باللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والدين، والأدلة العلمية مثل اختيار حياتهم وأخيرًا استخدام المحتويات المرئية.

تحديد الرسائل العلمية الموجهة للطلاب

وأضاف أنه جرى تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لرفع وعي 7500 مدرسة، مؤكدًا أنّ الصندوق يعمل على تحديد الرسائل العلمية الموجهة للطلاب، ولدينا مجموعة من الأفلام القصيرة، ويتم إعداد مواد تعتمد على العالم الافتراضي: «نظرات تجسد كل تفاصيل قضية الوقاية من المخدرات ومخاطرها».

مقابلات شخصية وتدريبات مكثفة

ونوه إلى أنّ المتطوعين يخضعون لاختبارات قاسية للغاية من خلال مقابلات شخصية وتدريبات مكثفة: «دربنا 4 آلاف متطوع خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أنّ تقييم العملية الوقائية بالمدارس في غاية الأهمية: «نقيس الأثر في كل خطواتنا».

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي نحو «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات» ذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية، في إطار سلسلة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.