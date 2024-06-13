كيف دمج صندوق مكافحة الإدمان المتعافين في المجتمع؟.. مبادرات وإجراءات

أكد الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وأنّ الأفراد الذين يعانون من مشكلات المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، ولهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

تنفيذ المشروعات الصغيرة

وقال «عثمان» في بيان له، إنّه على مدار أول 5 أشهر من 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ66 ألف مريض إدمان «جديد ومتابعة» مجانا، لافتا إلى أنّ الصندوق أطلق مبادرة «بداية جديدة» لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، ويعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية

وأطلق الصندوق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وجرى تدريب أكثر من 14 ألفا و800 متعافٍ حتى الآن بعد توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وإطلاق مرحلة جديدة من الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات «أنت أقوى من المخدرات» وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقي العلاج 500%.