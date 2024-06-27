تقرير لـ«مطروح للنقاش».. هل تتسبب سياسات نتنياهو في غرق إسرائيل؟

عرض برنامج «مطروح للنقاش» تقديم الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «هل تتسبب سياسات نتنياهو في غرق إسرائيل؟».

وقال التقرير: «انتقادات واسعة من جانب تيار المعارضة وكذلك الرأي العام الإسرائيلي لسياسيات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء التي تخص الحرب في غزة أو العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وكذلك عدم تجاوبه مع المطالب الإقليمية والدولية، المنادية بقبول المقترح الأمريكي لإنهاء حرب غزة».

الانتقادات الداخلية لسياسيات نتنياهو

وأضاف: «الانتقادات الداخلية لسياسيات نتنياهو لم تتوقف عند نقطة بعينها بل تقاطعت ملفات وأزمات عدة سواء الأخطاء في التعامل مع الإصلاحات القضائية أو إدارة الحكومة الإسرائيلية لملف حرب غزة وانتهاءً بالتعامل مع ملف تجنيد الحريديم الذي يواجه اعتراضات واسعة».

مستقبل إسرائيل على مختلف الأصعدة

وتابع: «هذه السياسيات والأخطاء التي تشهدها إسرائيل على نحو واسع وفي ظرف تاريخي تطرح التساؤلات بشأن تداعيات كل ذلك على مستقبل إسرائيل على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعية».