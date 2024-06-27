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لم يسبق له العمل في منصب سياسي قبل رئاسة أمريكا.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد

كتب:

يارا أشرف
07:07 م | الخميس 27 يونيو 2024
دونالد جون ترامب

دونالد جون ترامب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «لم يسبق له العمل في منصب سياسي أو عسكري قبل رئاسة أمريكا.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد».

نبذة عن حياة ترامب 

وافتتح التقرير بعبارة: «دونالد جون ترامب ابن مدينة نيويورك وإمبراطور العقارات الشهير، وصاحب المغامرات الاستثمارية والإعلامية، التي لم يتخل عنها في الحقل السياسي».

وأضاف: «رجل الأعمال المشهور ذو التوجهات اليمينية درس الاقتصاد والإدارة المالية، ولم يسبق له أن تولى أي منصب سياسي أو عسكري قبل منصب رئيس الولايات المتحدة، الذي فاز به من خلال الحزب الجمهوري على حسب الديموقراطية كلينتون عام 2016».

الاستقلالية المالية التي يتمتع بها ترامب

وتابع: «الاستقلالية المالية التي يتمتع بها ترامب تجعله بعيدًا عن الضغوط الانتخابية داخل الحزب الجمهوري، حتى إنه فاز بترشيح للانتخابات الرئاسية 2024 رغم أنه يواجه 37 تهمة جنائية، أدين في 34 منها هي كل التهم الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات مالية في مؤسساته العملاقة ترتبط بانتخابات 2020».

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