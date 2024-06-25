تفاصيل خطة «ترامب» لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية حال فوزه في الانتخابات

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، والمقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت وكالة «رويترز» عن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، قولهم إنه في حالة فوز «ترامب» بمقعد البيت الأبيض، سيكون لديه خطة لإنهاء الحرب الروسية.

وتتضمن خطة دونالد ترامب إخبار أوكرانيا بأنها لن تحصل على مزيد من الأسلحة الأمريكية إلا إذا دخلت في محادثات السلام.

وبموجب الخطة التي صاغها مستشارا ترامب، وهما كيث كيلوج وفريد ​​فليتز، سيكون هناك وقف لإطلاق النار على أساس خطوط المعركة السائدة خلال محادثات السلام، وهي الخطة التي استجاب لها المرشح للانتخابات الأمريكية.

تحذير موسكو

وقال الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، أحد مستشاري «ترامب» للأمن القومي، إن الولايات المتحدة ستحذر موسكو في الوقت نفسه من أن رفض التفاوض سيؤدي إلى زيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال فريد فيلتز، والذي عمل كرئيس للموظفين في مجلس الأمن القومي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب: «لا أدعي أنه وافق عليها أو وافق على كل كلمة فيها، لكننا سعداء بتلقي التعليقات التي تلقيناها».

ترامب يزعم: أستطيع تسوية الحرب في أوكرانيا

وكان «ترامب»، قال في وقت سابق من العام الجاري، إنه يستطيع تسوية الحرب في أوكرانيا بسرعة، إذا فاز على الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 5 نوفمبر، على الرغم من أنه لم يذكر الطريقة التي من خلالها سيوقف الحرب.

ويمثل الاقتراح تحولًا كبيرًا في موقف الولايات المتحدة بشأن الحرب وسيواجه معارضة من الحلفاء الأوروبيين وداخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه «ترامب».

الكرملين يرد

ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، رد على خطة «ترامب» قائلًا: «قيمة أي خطة تكمن في الفروق الدقيقة وفي الأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي على الأرض، فلاديمير بوتين قال مرارًا وتكرارًا إن روسيا كانت وستظل منفتحة على المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي على الأرض»، وفقًا لـ«رويترز».