كل ما تريد معرفته عن مناظرة ترامب وبايدن الليلة..«قلم ومفكرة وزجاجة ماء»

تُقام اليوم أول مناظرة رئاسية لموسم الانتخابات العامة لعام 2024 في أمريكا، وهو حدث تاريخي سيشهد مواجهة الرئيس الأمريكي الحالي، الديمقراطي جو بايدن، والرئيس السابق، الجمهوري دونالد ترامب، على خشبة المسرح لأول مرة.

مناظرة ترامب وبايدن ليست الأولى

المناظرة المقبلة ليست الأولى لترامب وبايدن، فقد خاضوا عددا من المناظرات سابقًا أثناء خوض الموسم الانتخابي الماضي، والذي فاز به بايدن على حساب ترامب الذي كان يشغل منصب الرئيس وقتها.

وتعتبر المناظرة الرئاسية الأميركية تقليدًا عمره عقود، يتمثل في 3 اجتماعات في الخريف تنظمها لجنة المناظرات الرئاسية المؤلفة من الحزبين.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، وافق ترامب وبايدن على قبول قواعد وشكل المناظرة، والتي تم توضيحها في الرسائل التي أرسلتها الشبكة إلى حملاتهما الانتخابية في مايو.

مناظرة ترامب وبايدن تبدأ التاسعة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة

تبدأ المناظرة في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وتستمر 90 دقيقة، وسيتم بث البرنامج على قنوات شبكة سي إن إن، كما سيتم بثه في نفس الوقت على العديد من شبكات البث الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلنت شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن جميع المرشحين من غير الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور، فشلوا في التأهل للمناظرة وأن فقط بايدن وترامب استوفيا جميع مؤهلات الشبكة للمناظرات الرئاسية.

وأعلنت الشبكة المنظمة للمناظرة، أن موظفي الحملة قد لا يتفاعلون مع مرشحهم خلال فترات الاستراحة، ما يحرم بايدن وترامب من فرصة الاجتماع مع مستشاريهما لمدة ساعة ونصف تمثل طول فترة المناظرة، حسبما ذكرت «واشنطن بوست».

مناظرة ترامب وبايدن لن يكون فيها بيانات افتتاحية

وأكدت شبكة CNN أنه لن تكون هناك بيانات افتتاحية في مناظرة ترامب وبايدن، ولكن سيُسمح لهم بإلقاء بيان ختامي مدته دقيقتين، وسيلقي بايدن البيان الختامي أولاً، يليه ترامب.

ستبدأ مدة المناقشة البالغة تسعون دقيقة عند الإجابة على السؤال الأول، وعند طرح سؤال، سيكون لدى كل مرشح دقيقتين للرد، والتي ستتبعها تفنيدات مدتها دقيقة واحدة وردود على الطعون، وستكون هناك دقيقة أخرى يمكن استخدامها وفقًا لتقدير المشرفين وسيكون هناك أيضًا تذكير مرئي بتوقيت الاستجابة وستكون الأضواء الملحقة بكاميرات CNN وفي مجال رؤية المرشحين باللون الأصفر عندما يكون لدى المرشح 15 ثانية للرد، وسوف تومض باللون الأحمر عندما يتبقى لديهم خمس ثوانٍ للرد، وسوف تتحول الأضواء إلى اللون الأحمر الثابت عند انتهاء الوقت.

2 متر تفصل بين ترامب بايدن

اتفق منظمي مناظرة ترامب وبايدن على الوقوف على منابر موحدة على خشبة المسرح، وفازت حملة بايدن باختبار قلب العملة لاختيار تحديد موقع بايدن على المنصة أو ترتيب البيانات الختامية، حيث اختارت الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين أثناء المناظرة، وسيكون ترامب على اليسار وستكون المسافة بين المنابر 2.40 متر.

وسيتم كتم صوت ميكروفونات المرشحين طوال البرنامج باستثناء من يحين دورهم للتحدث، في محاولة للحد من المقاطعات التي لوحظت في المناظرات السابقة.

سيدير مناظرة ترامب وبايدن جيك تابر ودانا باش، وسيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة.

وسيتم منح كل مرشح قلمًا ومفكرة وزجاجة ماء، ولن يُسمح بأي دعائم أو ملاحظات مكتوبة على خشبة المسرح، والمناظرة ستكون بدون جمهور.