بايدن يستعجل مواجهة ترامب في مناظرة كبرى.. سر غير متوقع قبل الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب إلى تبكير موعد أول مناظرة سياسية في سباقهم للوصول إلى البيت الأبيض؛ لتكون في الشهر المقبل عوضاً عن الانتظار 3 شهور، لإجرائها، ليوافق ترامب فورا ويدلي ببعض التصريحات لشبكة «فوكس نيوز».

لماذا أقدم بايدن على تقديم مناظرته مع ترامب؟

بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تأتي دعوة بايدن بتقديم موعد المناظرة مع ترامب بسبب تراجع شعبية الأول في استطلاعات الرأي رغم إنفاق حملته الانتخابية ملايين الدولارات على الدعاية.

وفي المقابل مازال ترامب يٌحافظ على قاعدة جماهيرية كبيرة على الرغم من الاتهامات والمحاكمات الجنائية التي يتعرض لها.

الهدف من تقديم بايدن موعد المناظرة

ووفقا لـ«وول ستريت جورنال» فهدف بايدن من تقديم موعد مناظرته مع ترامب؛ للفت انتباه الأمريكيين إلى الانتخابات، وجعلهم مٌنخرطين بشكل أكبر في الحياة السياسية وإلى الخَيار المصيري المنتظر في الانتخابات القادمة، وتوضيح ماذا سيحدث في حال عودة ترامب إلى السلطة.

وتأتي الخطوة تلبية لمطالب ترامب أيضا، حيث سبق وأن طالب بإجراء مناظرة سياسية أمام بايدن، وسط إصرار من حملة بايدن الانتخابية أن المناظرة المقبلة بين أمام ترامب قد تحسن شعبية الرئيس الأمريكي المنخفضة حاليًا.

المناظرة ستكون على التلفاز

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إجراء المناظرة بين ترامب، وبايدن عبر شاشات التلفاز لتفادي مخاطر وضع بايدن البالغ من العمر 81 عامًا والمشهور بأخطائه الكارثية أثناء خطاباته.

فيما أشارت الصحيفة: رغم شهرة بايدن بارتكابه أخطاء الكارثية كما سخر منه ترامب إلا أن الرئيس الأمريكي أبلى بلاءً حسنا في لحظات مهمة حين كان مستشارية يتخوفون من وقوعه في أخطاء.