ماذا يحدث في إسرائيل؟.. صواريخ حزب الله تمطر الاحتلال وتقطع الكهرباء ومظاهرات ضد نتنياهو

شهد الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الأحداث الساخنة خلال الساعات الماضية، حيث أمطرت قوات حزب الله سماء مدينة صفد الفلسطينية المحتلة بصواريخها، بالإضافة لاستمرار التظاهرات الداعية لتنفيذ صفقة تبادل المحتجزين.

40 صاروخا من المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأطلقت قوات حزب الله اللبناني حوالي 40 صاروخا من لبنان على الجليل منذ فترة قصيرة، بحسب بيان لجيش الاحتلال نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، وأن القبة الحديدية أسقطت عددًا منها، ويأتي هذا القصف الكبير بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد عناصر حزب الله في جنوب لبنان.

وانطلقت صفارات الإنذار في صفد والبلدات المحيطة بها، أظهرت الصور المنشورة على الإنترنت عدة اعتراضات للصواريخ فوق المدينة الشمالية، بينما هرع المستعمرين إلى المخابئ بسبب سقوط الصواريخ على المدينة، ونتيجة لوابل كثيف من قصف حزب الله اليوم الخميس، انقطع لتيار الكهربائي في عدة مواقع في صفد.

مظاهرات ضد نتنياهو

وعلى الجانب الآخر، شهدت الأراضي المحتلة مظاهرة كبيرة شارك فيها 2000 شخص للدعوة إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وذلك أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في قيسارية، وطالب المتظاهرون نتنياهو بإعادة الرهائن ثم ترك منصبه، وتساءلوا: «كم من الدماء ستراق حتى ترحل؟»

وشهدت مدينة القدس العربية المحتلة مظاهرة وصلت إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء، للمطالبة بإجراء انتخابات فورية وصفقة الرهائن.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت 10 متظاهرين حريديم أغلقوا الطريق رقم 4 عند مفترق كوكا كولا في بني براك، خلال مظاهرة ضد مقترحات تجنيدهم للجيش، وأطلق المتظاهرين اسم النازيين على حكومة نتنياهو واستلقوا تحت مركبات الشرطة لمنعهم.

وينتمي المتظاهرون إلى حزب القدس المتطرف، الذي يبلغ عدد أعضائه حوالي 60 ألف عضو ويتظاهر بانتظام ضد تجنيد طلاب المدارس الدينية، ونجحت الشرطة في فض المظاهرة واعتقلت 32 مستعمرا.