عاجل.. عطل يضرب واتساب في مصر.. ومسئول التطبيق يرد

خلال الساعات القليلة الماضية، اشكتى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، من بعض المشاكل التي تواجهم أثناء إرسال واستقبال الرسائل، خاصة عند محاولة إرسال الصور أو «فويس نوت».

ونشر عددا من مستخدمي واتساب في مصر، عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض المشكلات التي تواجههم، مؤكدين أن هناك بطئ في إرسال الصور، رغم عدم وجود مشكلة بالإنترنت.

موقع «Downdetector» المتخصص في متابعة أعطال المواقع الإلكترونية، أكد أن هناك مشكلة لدى مستخدمي واتساب في مصر، وتحديدا عند الساعة 8 مساء، حيث يجد 59% من المستخدمين مشكلة في استقبال الرسائل، بينما هناك 31% آخرين لا يقدرون على إرسال «فويس نوت»، بالإضافة إلى أن 9% اشتكوا من استخدام تطبيق واتساب عبر هواتفهم.

المتحدث باسم واتساب يرد على انقطاع الخدمة

يذكر أن شركة ميتا قد ردت في وقت سابق من صباح اليوم، على مشكلة توقف خدمة واتساب في أنحاء العالم، بعد استياء مستخدمي التطبيق، الذين تساءلوا عن سبب المشكلة التي حدثت.

انقطاع واتساب صباح اليوم في العالم

وقال المتحدث الرسمي باسم «واتساب»، إن التطبيق على معرفة بمشكلة انقطاع الخدمة، ويعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يوضح سبب مشكلة التطبيق، وفقا لما نقله موقع الشرق الأوسط عن وكالة أنباء رويترز.