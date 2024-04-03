عطل يضرب تطبيق واتساب في العالم

اشكتى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، من فشل في الاتصال بالإنترنت منذ دقائق قليلة، بعد تعرضه لعطل جعل جميع المستخدمين يفشلون في الاتصال، بحسب موقع «Downdetector» المتخصص في متابعة أعطال المواقع الإلكترونية.

فشل 69% من مستخدمي تطبيق واتساب في الدخول

وأوضح الموقع أن هناك 69% من مستخدمي تطبيق واتساب، اشتكوا من عدم قدرتهم على الدخول للتطبيق، بينما هناك 24% فشلوا في استقبال الرسائل الإلكترونية، بينما هناك 3% لم يقدروا على دخول الموقع الإلكتروني.

شكوى المستخدمين عبر الإنترنت

ونشر بعض المستخدمين شكواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أكد العشرات من المستخدمين فشلهم في الاتصال بالإنترنت أثناء استخدام التطبيق.