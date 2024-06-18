شاشة فحص الخصوصية.. ميزة جديدة من «واتساب» لإدارة حسابك بأمان

ميزات وتحديثات لا تنته يُجريها تطبيق التراسل الفوري واتساب بشكل دوري لتقديم أفضل تجربة لمستخدميه، ومنحهم المزيد من الخصوصية والأمان، إذ يطرح التطبيق تحديثًا جديدًا يعمل على فحص الخصوصية لمساعدة المستخدمين على فهم إعدادات الخصوصية الخاصة بهم وإدارتها بشكل أفضل.

ميزة جديدة من واتساب

وبحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» التقني، فإنّ المستخدم من خلال شاشة فحص الخصوصية، يمكنه مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة به وضبطها بسرعة لضمان التحكم في من يمكنه رؤية معلوماته، وهي الميزة التي يهدف من خلالها تطبيق واتساب توفير القدرة على إدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم بسرعة حتى في حالة عدم توفر ميزة فحص الخصوصية.

ومن خلال هذه الشاشة التي ستكون متاحة للمستخدمين في التحديث المستقبلي، يقدم واتساب شعار فحص الخصوصية ضمن إعدادات الخصوصية بعد عدد معين من الأيام، وهذا يعني أنه لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة فحص الخصوصية إلا عندما يعرض واتساب هذا الشعار، حيث لا توجد طريقة أخرى للوصول مباشرة إلى هذا القسم من التطبيق، ومع التحديث الجديد؛ سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شاشة فحص الخصوصية وقتما يريدون، دون الحاجة إلى انتظار واتساب لتقديم الشعار.

تسهيل تجربة المستخدمين داخل التطبيق

ومن المتوقع، أن توفر نقطة الدخول الجديدة طريقة أكثر ملاءمة وفورية للمستخدمين لمراجعة وإدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم دون الحاجة إلى انتظار ظهور شعار فحص الخصوصية، كما أنّ هذه الميزة ستُمكنّ المستخدمين من ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهم على الفور من خلال اتباع الخطوات التي توفرها شاشة فحص الخصوصية عندما يحتاجون إلى مراجعتها. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يقومون باستمرار بتحديث تفضيلات الخصوصية الخاصة بهم للحفاظ على التحكم في من يمكنه رؤية معلوماتهم وكيفية الحفاظ على أمان محادثاتهم ونسخهم الاحتياطية على تطبيق واتساب.