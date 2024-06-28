دعاء الشفاء من الأمراض.. أوصى به النبي للوقاية والعلاج  

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الشفاء من الأمراض، لكل من يُعاني من ألما أو وجيعة عضوية أو نفسية يردد تلك الكلمات للشفاء والوقاية من الأمراض.

دعاء الشفاء من الأمراض

وأضاف «عاشور»، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يردد دعاء الشفاء من الأمراض إذ يقول: «بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثم يقول سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»، موضحاً معنى «ما أجد وأحاذر»، قائلًا: «أي من شر كل ما أخاف مما يصيبني أو سيصيبني».

وتابع أن الدعاء سنه نبوية علينا الأخذ بها للشفاء والوقاية من الأمراض التي تصيب الأجساد، وعلى المريض التضرع إلى الله تعالى بالدعاء، ثم المسح على سائر الجسد يقينا منه بالشفاء والحماية والوقاية من كل الأمراض والأسقام.

دعاء الشفاء من الأمراض في الفجر

كما نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعاء الشفاء من الأمراض، هو اللهم في هذا الفجر اشفِ كل مريض، وعافِ كل مُبتلًى وفرِّج همَّ كل مهموم، واقضِ دَين كل مدين وارحم موتى المسلمين.

وورد عن ابن عباسٍ، رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربّ السَّماوات، وربّ الأرض، وربّ العرش الكريم. هذا الحديث أخرجه الشَّيخان.