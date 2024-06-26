اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.. دعاء لأهل شمال غزة

في ظل الأزمات الطاحنة التي يواجهها أهالي غزة، وفي خضم القصف الإسرائيلي الغاشم على السكان وصمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات، يجب علينا الدعاء لأهل شمال غزة وترديد دعاء اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأن يأذن الله لتلك الحرب أن تنتهي، ويعود أهل القطاع لحياتهم الطبيعية.

دعاء لأهل شمال غزة اللهم أطعمهم من جوع

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ الدعاء والإيمان بالآخرة يعززان القضية الفلسطينية، ويمنحان الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق العدالة والنصر، وأنه يجب على المسلم أن يدعو لأهل غزة بأن يرحمهم الله ويطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف.

دعاء لأهل شمال غزة

وجاء في دعاء دار الإفتاء المصرية لأهل شمال غزة: «اللهم إنّ أهلنا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم، ومنعوا من الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم أطمعهم من جوع وآمنهم من خوف، وانتصر لهم واربط على قلوبهم، وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين».

صيغ أخرى للدعاء لأهل غزة

ومن الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء المصرية لأهل قطاع غزة:

اللهم إنا نسألك باسمك القهار، أن تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين، اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردًا وسلامًا يا أرحم الراحمين، اللهمَّ إِنَّا نسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرقت به بين الحق والباطل، حتَّى أقمت به دينك وأفلجت به.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم، ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم، واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين.

- اللهم إني استودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.

- اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين، نسألك لأهل فلسطين النصر على من عاداهم، عاجلا غير آجل يا رب العالمين.