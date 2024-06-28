عاجل.. كان يرغب في خوض اللقاء.. مفاجأة حول موقف جوميز من مباراة القمة

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن موقف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من عدم خوض الفريق مباراته أمام الأهلي، والتي رفض النادي خوضها يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد «صلاح» في تصريحات تليفزيونية أن البرتغالي جوزيه جوميز، كان يرغب في خوض مباراة الأهلي في الجولة 27 من عمر مسابقة دوري nile وكان يرفض قرار عدم خوضها.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن جوزيه جوميز انفعل على قرارات النادي في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الإدارة كانت عليه مناقشته في جدول مباريات الفريق في الدوري العام.

محمد صلاح ينصح إدارة الزمالك بتحمل قرارتها

ونصح صلاح، إدارة الزمالك بضرورة تحمل قراراتها، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أنفسهم في موقف يجب يتحملوه وإلا تكون قرراتهم عشوائية.

الزمالك يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي

وكان الزمالك رفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي في المباراة التي كانت ستقام يوم الثلاثاء الماضي بسبب تقدمه بقائمة طلبات لإدارة رابطة الأندية المحترفة، ولم يتم تنفيذها قبل أن تعاقبه الرابطة باعتباره خاسرًا بهدفين دون رد وخصم 3 نقاط من رصيده.